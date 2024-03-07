Спецоперация 07 марта 2024, 09:48 Никто не выжил. Украинские боевики подбили дроном своих же у Серебрянского лесничества Марочко: ВСУ уничтожили беспилотником собственное подразделение Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские военные запустили дрон-камикадзе по своему же подразделению на Сватовско-Кременском участке. Об этом сообщил ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В блиндаж, где укрывалось до отделения военнослужащих, прилетел дрон-камикадзе другого подразделения ВСУ», — написал он.

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«Дружественный огонь» со стороны украинских боевиков заметили возле Серебрянского лесничества. По предварительным данным, после удара никто не выжил: начался пожар, сдетонировали боеприпасы.

Марочко уточнил, что информация получена из собственных источников и может отличаться от официальных данных.

Ранее подполковник ЛНР в отставке рассказывал, что командиры украинской армии стали чаще устраивать поборы среди военных. Всплеск коррупции вызвал недовольство в рядах военных.