07 марта 2024, 09:48
Никто не выжил. Украинские боевики подбили дроном своих же у Серебрянского лесничества
Марочко: ВСУ уничтожили беспилотником собственное подразделение
Украинские военные запустили дрон-камикадзе по своему же подразделению на Сватовско-Кременском участке. Об этом сообщил ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«В блиндаж, где укрывалось до отделения военнослужащих, прилетел дрон-камикадзе другого подразделения ВСУ», — написал он.
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«Дружественный огонь» со стороны украинских боевиков заметили возле Серебрянского лесничества. По предварительным данным, после удара никто не выжил: начался пожар, сдетонировали боеприпасы.
Марочко уточнил, что информация получена из собственных источников и может отличаться от официальных данных.
Ранее подполковник ЛНР в отставке рассказывал, что командиры украинской армии стали чаще устраивать поборы среди военных. Всплеск коррупции вызвал недовольство в рядах военных.
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