Спецоперация 11 января 2023, 12:52 «Никто не считает погибших». Боец ВСУ рассказал о потерях в Соледаре Боец 46-й бригады ВСУ назвал колоссальными потери Украины в боях за Соледар freepik

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Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери при сражении за Соледар, рассказал телеканалу CNN боец ВСУ. По его словам, командование 46-й воздушно-мобильной бригады уже «не считает погибших».

Собеседник телеканала отметил, что бои за город идут с большой интенсивностью. Российские военные постепенно занимают одно здание за другим, освобождая Соледар от подразделений ВСУ.

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«В Соледаре никто не считает погибших», — отметил украинский военнослужащий.

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Он добавил, что никто из командования ВСУ не знает, сколько точно погибло человек. По его словам, в украинские части постоянно поступают новые бойцы. Из-за больших потерь с ними нет времени знакомиться, они даже не успевают запоминать позывные друг друга, отметил собеседник издания.

Российские силы взяли под контроль центральную часть Соледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, военнослужащие уже закрепились в центре города, а в западной его части сейчас проводят зачистку от формирований ВСУ. Пушилин подчеркнул, что противник несет серьезные потери.