Среди военнослужащих ВСУ есть возрастные срочники. Об этом рассказал пленный солдат украинской армии. Интервью с ним опубликовали в Telegram телеканала «Zvezda».

Он отметил, что военнослужащие ВСУ не хотят воевать, но им приходится.

«Никто не хочет воевать, а где деться? Пнут. „Иди работать“. Куда работать? Зачем? Кому оно нужно-то все?», — сказал военнопленный.

Кроме того, в ряды ВСУ часто мобилизуют мужчин, которые вышли из призывного возраста. Самому собеседнику телеканала — 50 лет. Военнопленный сказал, что ему выдавали оружие, но он им ни разу не воспользовался. На службе он копал траншеи. Правдивость этого заявления военнопленного уточняют сотрудники российских силовых структур.

Также собеседник телеканала подчеркнул, что солдат украинской армии часто используют как пушечное мясо, а в российском плену он приходит в себя. Военнопленный поблагодарил медиков ВС РФ за помощь и человеческое отношение.

«Хорошие, очень хорошие. Приходят, делают перевязки. Уколы если надо. Нормальные врачи, все хорошие. Люди очень хорошие», — поделился он.