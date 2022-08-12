Никто из участников заседания Совбеза ООН не поддержал версию Украины о том, что Запорожскую АЭС обстреляла Россия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого при всей зацикленности на обвинения в адрес России никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — написал он.

Дмитрий Полянский обвинил западных политиков в том, что они не стали называть вещи своими именами. Он объяснил это цинизмом, нежеланием бросать тень на киевский режим и стремлением говорить об Украине либо хорошо, либо никак.

Версию украинской делегации о том, что якобы Россия сама обстреляла Запорожскую АЭС, он назвал фантасмагорией и признаком неадекватности. Дмитрий Полянский также выразил надежду на то, что теперь визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время.