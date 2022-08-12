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    12 августа 2022, 14:14

    «Никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал». Полянский — о заседании Совбеза ООН по ЗАЭС

    Зампостпреда России заявил, что Совбез ООН не поддержал версию Украины об обстрелах Запорожской АЭС

    Екатерина Виславская

    Никто из участников заседания Совбеза ООН не поддержал версию Украины о том, что Запорожскую АЭС обстреляла Россия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал». Полянский — о заседании Совбеза ООН по ЗАЭС

    «Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого при всей зацикленности на обвинения в адрес России никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — написал он.

    Дмитрий Полянский обвинил западных политиков в том, что они не стали называть вещи своими именами. Он объяснил это цинизмом, нежеланием бросать тень на киевский режим и стремлением говорить об Украине либо хорошо, либо никак.

    Версию украинской делегации о том, что якобы Россия сама обстреляла Запорожскую АЭС, он назвал фантасмагорией и признаком неадекватности. Дмитрий Полянский также выразил надежду на то, что теперь визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время.