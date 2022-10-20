Воздушную тревогу объявили в Николаевской области | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 00:12 Воздушную тревогу объявили в Николаевской области Глава администрации Николаевской области Ким: объявлена воздушная тревога YouTube

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Воздушную тревогу объявили в Николаевской области на юге Украины, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким. Украинские СМИ также писали о взрыве в Николаеве.

В разных областях Украины постоянно объявляют воздушную тревогу. ВС России наносят удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам. Атаки начались после теракта на Крымском мосту. В Кремле считают, что к нему причастны украинские спецслужбы.

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Удары вызывают масштабные перебои с подачей электричества. Согласно сообщениям офиса президента Украины Владимира Зеленского, с 20 октября по всей территории страны вводятся ограничения на подачу электроснабжения.

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Эксперт в области энергетики Александр Харченко заявил, что 40% энергетической инфраструктуры Украины пострадали. На их ремонт потребуется не менее девяти месяцев.

Воздушную тревогу 19 октября объявили в Киеве. По данным украинских СМИ, взрывы слышны на левом берегу Днепра в столице Украины.