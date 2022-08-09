Николаев и Одессу будет легче освободить после бегства ВСУ

В скором времени на юге Украины состоится череда референдумов по вхождению в состав России. Запустят этот процесс Донецкая и Луганская народные республики, заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный корреспондент Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Череда референдумов

Запустят весь процесс ДНР и ЛНР — они хотят войти в состав России. Во-вторых, Херсон. В-третьих, Запорожье. Если Донецкую дугу продавят и они (ВСУ — прим. ред.) побегут, американцы им больше не дадут оружия. А Николаев и Одессу — русскую Украину — очень легко могут освободить, потому что гарнизоны побегут. Они, естественно, захотят провести референдумы, чтобы войти в состав РФ.

Освобожденные территории Украины отнюдь не нахлебники. Это богатая земля, которая может давать очень большие урожаи.

Урожай, который сейчас собирают в Херсонской области, поступает в Россию, он не идет на внешний рынок

Это зерно пока идет к нам, а мы им взамен даем удобрения, которые необходимы.

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Все заводы, которые там расположены в полуразрушенном состоянии, их можно восстановить. Запорожская АЭС покрывает только потребности Украины, не более того. Нам их электричество не нужно, пусть они обеспечат себя им сами. Можно восстановить то, что было при Советском Союзе, когда эти заводы дополняли промышленность России и был рынок сбыта. Они делают очень много важных вещей из того, что почти не делаем мы. При налаживании этого они не будут нахлебниками.

Когда машинка раскрутится полностью и все будет нормально, они дадут большую прибыль

Посмотрите на Бердянск и Мариуполь — там начался туризм, туда едут отдыхать на Азовское море. Там полно маленьких отелей, они уже кричат: «Ребята, приезжайте к нам, у нас все есть». Уже пошел этот процесс.

А в случае Николаева, Одессы и всего побережья — мы полностью получим Черное море, до Румынии, до острова Змеиный. И отрежем Украину от моря. А если они будут отрезаны от моря, то это все для киевской власти. Последнее слово за Москвой

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Снести и построить заново

Очень многие просятся в Россию. Это — волнообразная цепочка. Южная Осетия хочет к нам, Абхазия, Приднестровье уже 30 лет просятся в состав России. Если мы выходим на его границу по Черному морю, то оно спокойно войдет в состав этой огромной агломерации.

А что это будет — российские области или самостоятельные конфедеративные государства, экономически связанные с Россией, — большой роли не играет

Москва взялась за Мариуполь — там просто сносят [поврежденные дома]. Это как в свое время в Грозном — когда видели, что проще снести и построить заново, чем восстановить полууничтоженные здания. Здесь будет то же самое. Мариуполь будет восстанавливаться.

С «Азовсталью», конечно, ничего не сделать — там надо все сносить подчистую и строить на этом же месте заводские корпуса. Он (металлургический завод «Азовсталь» — прим. ред.) изначально был завязан на николаевские верфи. Они производили листовое железо, которое кораблями перевозили на верфи Николаева. Из этого железа делали корабли.

При восстановлении „Азовстали“ мы сможем насытить Черное и Средиземное моря своими кораблями

Пока идут боевые действия, поэтому говорить что-то еще рано. Теоретически здесь можно восстановить разрушенные связи, которые существовали при СССР. Тот же самый завод «Мотор Сич», который производил знаменитую «Мрию» — самый тяжелый самолет. Пойдет кооперация — какие-то узлы пойдут из России, а они их будут собирать.