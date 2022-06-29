«Никакого удара не было». Полянский рассказал, что на самом деле произошло в Кременчуге

Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было. Россия нанесла удар по расположенным в городе ангарам с западным оружием. Об этом заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Его слова привел ТАСС.

«В реальности никакого удара по нему не наносилось. Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружениями и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин», — сказал дипломат.

Он также добавил, что оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке украинских войск на Донбассе.

«Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить», — заявил Полянский.