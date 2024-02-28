Спецоперация 28 февраля 2024, 02:52 «Никакого плана нет». Украинский журналист рассказал о сложном положении ВСУ западнее Авдеевки Журналист Бутусов: ВСУ не подготовили линию обороны западнее Авдеевки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не подготовили линию обороны к западу от Авдеевки и теперь вынуждены экстренно копать окопы под ударами российской армии. Об этом заявил в своем видеоблоге бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

По его словам, он был в этом районе несколько дней назад и не увидел никаких оборонительных сооружений.

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«Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов», — возмутился Бутусов.

Журналист сообщил, что солдаты ВСУ экстренно роют окопы лопатами в чистом поле. Отсутствие оборонительных линий позволяет российской армии успешно продвигаться на этом участке.

«До сих пор никаких признаков никакого плана на фронте, <…> нет», — пожаловался Бутусов.

Ранее стало известно, что украинские войска оставили села Северное и Степовое на Авдеевском направлении. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.