Ничто не меняется в худшую сторону

Спецоперация на Украине по-прежнему идет по плану. Уничтожение российскими войсками реактивных систем залпового огня высокоточным оружием говорит о том, что войска армия РФ готовится к окончательному наступлению. Такими выводами с «360» по итогам вечернего брифинга Минобороны РФ поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Сегодняшний брифинг в исполнении генерала Конашенкова показал как экспертам, так и гражданам, кто более-менее разбирается, что задачи, поставленные президентом России для Вооруженных сил, которые выполняют специальную операцию на Украине, выполняются. Многим кажется, это медленно. Но, на самом деле, все идет по плану.

Сбитый Вауrаktаr. Источник фото: РИА «Новости»

Прежде всего, уничтожаются командные пункты. И об этом говорит Конашенков, заявив, что в районе села Лоскутовка был уничтожен командный пункт 24-й мотострелковой бригады. Уничтожаются укрепления противника, системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты над теми или иными населенными пунктами.

Я бы хотел отметить уничтожение в районе Николаева системы залпового огня «Ураган». Это достаточно мощная система, которая бьет от 10 до 30 километров и предназначена как для уничтожения живой силы противника, так и БМП, мотопехоты и так далее.

Ракеты для РСЗО «Ураган» на складе ВСУ. Источник фото: РИА «Новости»

Что мы видим. Российская армия, видимо, готовится к окончательному наступлению по тем или иным направлениям. Именно поэтому обнаруживаются установки систем залпового огня и производятся удары высокоточным оружием.

То есть ничего не меняется. Я имею в виду, в худшую сторону. Идет планомерная подготовка к усилению острой фазы операции, я так бы сказал. В ближайшем будущем мы увидим конкретные наступательные действия российской армии, которая намерена довести до конца поставленные задачи по денацификации и демилитаризации Украины.