Спецоперация 12 мая 2023, 01:26 «Ничего сверхъестественного». Командир «Ахмата» оценил возможности украинских военных Командир «Ахмата» Алаудинов: имеющимися силами Киев не сделает ничего сверхъестественного РИА «Новости»

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ВСУ не сделают ничего сверхъестественного теми силами, которые сегодня у них имеются. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Его слова привело РИА «Новости».

«Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент», — сказал командир «Ахмата».

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ВСУ активизировались на Артемовском направлении, но получают там достойный отпор, добавил Алаудинов. Россия, как подчеркнул командир «Ахмата», слишком мощная держава, чтобы ее могли поколебать какие-то силы именно в данном формате.

Ранее Министерство обороны России опровергло распространенные до этого в Telegram-каналах заявления о «прорыве обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения. В российском ведомстве уточнили, что эта информация не соответствует действительности. В частности, штурмовые отряды при поддержки авиации продолжают освобождение западной части Артемовска.

Также в ведомстве отметили, что российские бойцы отражали атаку подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Противник понес существенные потери в живой силе и технике.