12 мая 2023, 01:26
«Ничего сверхъестественного». Командир «Ахмата» оценил возможности украинских военных
Командир «Ахмата» Алаудинов: имеющимися силами Киев не сделает ничего сверхъестественного
ВСУ не сделают ничего сверхъестественного теми силами, которые сегодня у них имеются. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Его слова привело РИА «Новости».
«Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент», — сказал командир «Ахмата».
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ВСУ активизировались на Артемовском направлении, но получают там достойный отпор, добавил Алаудинов. Россия, как подчеркнул командир «Ахмата», слишком мощная держава, чтобы ее могли поколебать какие-то силы именно в данном формате.
Ранее Министерство обороны России опровергло распространенные до этого в Telegram-каналах заявления о «прорыве обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения. В российском ведомстве уточнили, что эта информация не соответствует действительности. В частности, штурмовые отряды при поддержки авиации продолжают освобождение западной части Артемовска.
Также в ведомстве отметили, что российские бойцы отражали атаку подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Противник понес существенные потери в живой силе и технике.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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