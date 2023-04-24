Спецоперация 24 апреля 2023, 22:36 «Ничего не мешает». Пригожин назвал путь на Славянск и Краматорск открытым для российских войск Пригожин: российским войскам ничего не мешает идти на Славянск и Краматорск Pxhere

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Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает ВСУ на Артемовске, ничего не мешает войскам уже сейчас идти на Славянск и Краматорск. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его комментарий опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.

«Ничего не мешает войскам уже сейчас идти на Славянск и Краматорск. Группировка ЧВК „Вагнер“ полностью сковывает противника на Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) и самостоятельно на Славянск — Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт», — привела пресс-служба слова Пригожина.

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По словам Пригожина, украинские военные начнут планируемое контрнаступление сразу после того, как потеряют Артемовск. Однако он пояснил, что прогноз носит образный характер. После потери Артемовска, президенту Украины Владимиру Зеленскому «будет необходима величайшая победа», и для этого «он начнет то самое контрнаступление», объяснил Пригожин.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее сообщил, что американские власти хотят удостовериться, что предстоящее контрнаступление украинских военных в зоне специальной операции станет успешным.