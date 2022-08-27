Обозреватель The National Interest Рамзи Мардини считает, что западные СМИ и правительства обманывают людей, называя Россию агрессором. Он уточнил, что это делается нарочно.

«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», — написал он.

Журналист отметил, что события на Украине Запад интерпретирует по-своему, при этом доступа к альтернативной точки зрения у людей нет. По его словам, США нарочно преувеличивают исходящую от России угрозу, чтобы запугать и разозлить общественность. Это делается, что американцы и европейцы не возмущались антироссийскими санкциями, которые отражаются на них самих, считает Мардини.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к краудфандинговой платформе Patreon и сервису для написания текстов Grammarly. В ведомстве уточнили, что «причиной стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины».