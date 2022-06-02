«Ни дня без обстрелов». Потерявшая ногу жительница Мариуполя готова жить дальше

Жительница Мариуполя лишилась ноги из-за обстрелов в начале марта. Муж женщины погиб, а родственники от нее отказались. Наталья решила поехать в Россию — к родным, которых видела один раз в жизни. Добраться до Донецка ей помогла съемочная группа «360».

У Натальи был небольшой бизнес, семья. Ногу ей оторвало, когда женщина вместе с супругом пряталась в гараже. Муж погиб.

«Мы сидели в гараже, и прилетел снаряд. Я смотрю — одна нога отрезана. Осколки на теле даже не почувствовала», — рассказала она.

В больнице вместе с «Азовом»*

Наталью вытащили из-под обломков, привезли в мариупольскую больницу № 4. На четвертом этаже медучреждения базировался «Азов»*. Боевики, по ее словам, не стеснялись в выражениях и прямо говорили, зачем они находятся в Мариуполе.

«Мы сюда пришли сюда <…> убивать», — вспомнила женщина ответ националистов на просьбу помочь.

Они же уверяли, что Крым уже на 80% украинский. ВСУ, добавила горожанка, выгоняли людей из верхних этажей домов, пользовались квартирами и обустраивали в них огневые точки. Если кто-то из них и хотел сдаться — боялся расстрела.

Месяц [провела] в больнице. Ни одного дня без обстрелов. Националисты были у нас на четвертом этаже. Они стреляли, а в ответ получали мы Наталья жительница Мариуполя.

«После 8 марта все врачи нас бросили. Людей привозили с осколками, детей — с аппендицитом. Люди просто лежали в приемном и умирали. Были несколько врачей скорой, которым некуда было идти — они помогали», — поделилась женщина.

Когда обстрелы усилились, пациентов, по словам Натальи, спустили в подвал. Люди просидели там три дня — до прихода военных Донецкой Народной Республики. Чтобы их вызволить, бойцы ДНР буквально возводили ограждения из стен здания.

«Когда нас перевозили, снайперы видели, что есть люди без ног. И все равно бомбили. <…> Чтобы нас спасти, срывали стены и выводили», — пояснила женщина.

Жить — как повезет

Из больницы Наталью забрала дочь покойного супруга. Но в доме ее семьи жизнь у женщины не задалась. В итоге она добралась до пункта временного размещения. Судьбой Натальи никто из родни не поинтересовался и выяснять, где она, не стал.

«Жизнь их рассудит. <…> Пожелала им здоровья, счастья и молча ушла», — рассказала о своем уходе беженка из Мариуполя.

В ПВР Наталье удалось связаться с близкими по линии матери из России. Те сразу же предложили приехать к ним. Вывезла женщину съемочная группа «360». Сначала ее направили в Донецк, откуда она поедет в Ростов-на-Дону и дальше — на север страны.

«Еду через Ростов к родственникам, которых видела один раз. Сказали, приезжай без разговоров», — подчеркнула жительница Мариуполя.

Несмотря на тяжелые последние месяцы, Наталья уверена, что справится. Возможно, вернется в освобожденный город.

«Я выживу везде. <…> Привыкла за три месяца — ни воды, ни света, ни газа. <…> В Мариуполе есть к кому вернуться. А дальше жить — как повезет», — заключила она.

Встречу с корреспондентом «360» Наталья назвала первой белой полосой за три месяца.

*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.