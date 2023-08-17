17 августа 2023, 18:12
Незавидное положение ВСУ под Харьковом раскрыли в США
Полковник Макгрегор: войска России вынудили ВСУ отступить под Харьковом
Российские военные вынудили украинских боевиков отступить на Харьковском направлении. Об этом в эфире своего YouTube -канала заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Русские пошли в наступление в сторону Харькова. Серьезного сопротивления они на этом участке не встречают», — сказал он.
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Макгрегор отметил, что к такой ситуации привело нежелание США идти на мирный диалог с Россией по урегулированию кризиса на Украине.
«Теперь Украина оказалась на грани катастрофы. Многие бойцы ВСУ сбегают, а целые подразделения массово переходят в плен», — добавил бывший советник.
Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявлял, что переход ВС России в атаку под Харьковом поставил ВСУ в тяжелое положение на фоне провалившегося контрнаступления.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин также подтвердил, что ВСУ начали терять позиции в Харьковской области и оказались вынуждены спешно отступать.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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