Спецоперация 17 августа 2023, 18:12 Незавидное положение ВСУ под Харьковом раскрыли в США Полковник Макгрегор: войска России вынудили ВСУ отступить под Харьковом Ministry of Defense of Ukraine

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Российские военные вынудили украинских боевиков отступить на Харьковском направлении. Об этом в эфире своего YouTube -канала заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Русские пошли в наступление в сторону Харькова. Серьезного сопротивления они на этом участке не встречают», — сказал он.

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Макгрегор отметил, что к такой ситуации привело нежелание США идти на мирный диалог с Россией по урегулированию кризиса на Украине.

«Теперь Украина оказалась на грани катастрофы. Многие бойцы ВСУ сбегают, а целые подразделения массово переходят в плен», — добавил бывший советник.

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявлял, что переход ВС России в атаку под Харьковом поставил ВСУ в тяжелое положение на фоне провалившегося контрнаступления.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин также подтвердил, что ВСУ начали терять позиции в Харьковской области и оказались вынуждены спешно отступать.