Невозможность закрытия Запорожской АЭС объяснили

Полностью закрыть находящуюся под постоянными обстрелами Запорожскую атомную электростанцию очень дорого, а вывести с территории бочки с отработанным ядерным топливом невозможно из-за высоких рисков в условиях постоянных обстрелов. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он пояснил, что хранилища для отходов ядерного топлива представляют собой бочки из железобетона высотой превышающей двухэтажные дома. Украинские боевики стараются бить именно по этим целям.

«Возможность законсервировать АЭС есть, она очень дорогая. С точки зрения экономики однозначно это будет минус. <…> Мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, или когда мы будем их вывозить — будут бить по ним», — заявил Рогов.

Ранее представитель Запорожской ВГА отметил, что постоянные обстрелы со стороны Украинских войск из тяжелого вооружения не страшны только реакторам. Он пояснил, что их закрывают стены толщиной в несколько метров. Пробить их невозможно.

Но сейчас большую часть ударов ВСУ наносят по охлаждающему контуру, у которого такой защиты нет. При нарушении поступления воды в реактор процесс станет неуправляемым, а перегревшийся реактор может взорваться.