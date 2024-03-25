25 марта 2024, 09:30
Невозможное возможно. Россия ввела в бои на Украине новые наработки
Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным
Российские военные начали корректировать полет авиационной бомбы ФАБ-1500 с расстояния, которое ранее считалось невозможным. Об этом сообщило издание Military TV.
Авторы материала отметили, что ВС России сумели существенно улучшить аэродинамические показатели этого типа боеприпаса.
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«Наработки позволили прицеливаться с расстояния, которое ранее считалось невозможным. Это больше не стандартное средство разрушения, а стратегический инструмент, который наносит аккуратные, хирургически точные удары», — заявили они.
Журналисты добавили, что облик боевых действий в зоне специальной операции существенно поменялся благодаря разработкам российских инженеров и изменению тактико-технических характеристик оружия.
Ранее стало известно, что в России стартовало массовое производство фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 весом три тонны.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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