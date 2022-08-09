Неудавшееся контрнаступление Украина заменила фейком о фейке

Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал заявления официальных лиц о готовящемся контрнаступлении на Херсон частью информационно-психологической операции Вооруженных сил Украины против России. Однако военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что это всего лишь попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре.

Далее — прямая речь военного историка.

Неудачу ВСУ заменили фейком

Украинская сторона серьезно готовились к контрнаступлению: разведка докладывала, что ВСУ собрали очень большую группировку. Практически несколько раз тактические группы переправлялись через реку. Однако даже после того, как им удавалось закрепиться на плацдарме, украинские войска полностью уничтожались. Армия Украины несла тяжелейшие потери.

Украинцы воюют потому, что их за восемь лет обработали идеологией. Внушали, что они «европейцы», что они «арийцы». А все народы, живущие на территории Евразии — унтерменши, недочеловеки, поэтому их надо убивать. Единственный критерий — ненависть к России и ко всему русскому. Эта нацистская идеология доминирует в головах многих военных.

ВСУ попытались перебросить в район Херсона остатки авиации и несколько дней назад даже совершили налеты на позиции российских войск. Для уровня Военно-воздушных сил Украины эти налеты можно даже назвать массированными. То есть подготовка со стороны украинской армии была реальной и ведется до сих пор.

Однако российские военные еще на подступах к городу быстро и эффективно нейтрализуют любые попытки контрнаступления со стороны украинской армии. Теперь украинское командование наконец пришло к выводу, что контрнаступать на этом направлении бесполезно, потому что все закончится колоссальными потерями.

Тогда появилась мысль запустить фейк: заявить, что мы якобы это нарочно придумали, чтобы обмануть русских. Подавляющее большинство украинцев давно уже не верят киевскому режиму. А что касается авторитета Зеленского в правительстве, то там большого количества людей, которые бы верили президенту Украины, тем более не найти.

Зеленский разочаровал Запад

Думаю, что военные специалисты англичан и американцев все прекрасно понимают, у них информация достаточно объективная. Хотя в западных СМИ высказывания украинского руководства наверняка поддержат, и никто не будет разбираться, правда ли это.

Однако на самом деле это еще один гвоздь в крышку политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Вероятность того, что в ближайшее время от него будут избавляться, возрастает с каждым днем. Украинский лидер не устраивает западные державы ни как руководитель страны, ни как верховный главнокомандующий. Он — человек, который не оправдывает гигантские инвестиции в Украину НАТО для того, чтобы ослабить Россию.

Похоже, что терпение зарубежных партнеров продлится максимум до падения Славянска и Краматорска. Есть надежда, что совсем скоро линия Северск — Соледар — Артемовск будет сломлена, российские войска сейчас уже на подходе. После этого появится возможность уже двигаться дальше на Славянск. Его падение будет последней красной линией для Зеленского.