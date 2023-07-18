Спецоперация 18 июля 2023, 11:42 Неудачная попытка форсировать Днепр обернулась для ВСУ потерей лодок и личного состава ТАСС: ВС России уничтожили лодки ВСУ при попытке форсирования Днепра РИА «Новости»

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Украинские военные попыталась форсировать Днепр близ Антоновки в Херсонской области. Их действия пресекли подразделения ВС РФ. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение ДРГ противника в районе острова Васильков, сообщил ТАСС.

По данным представителя экстренных служб региона, при противодействии группе диверсантов российские военные уничтожили две лодки и семь украинских боевиков.

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В районе населенного пункта Кизомыс ВС РФ нанесли удар по двум 120-миллиметровым минометам, расчетам и боекомплекту к ним. В результате удалось уничтожить шесть боевиков, еще трое получили ранения, добавил собеседник агентства.

На Херсонском направлении, по его информации, российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновки.

«В результате огневого поражения уничтожены три лодки и 20 боевиков», — подчеркнул он.

Кроме того, на этом же направлении в районе Пятого поселка противник лишился САУ «Акация» с боекомплектом. На Каховском направлении огневое поражение нанесли позиции ВСУ около Михайловки.