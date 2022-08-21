«Нет повода умирать». Украинцы платили тысячи долларов, чтобы сбежать в Россию
РИА «Новости»: украинские призывники платили тысячи долларов ради бегства в Россию
Украины, подлежащие призыву в ряды вооруженных сил страны, готовы платить большие деньги, чтобы им помогли сбежать от армии и переправиться в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил один из уроженцев Харькова, Александр Тридуб.
По его словам, призывники ищут возможность добраться до Мелитополя, откуда проще всего отправиться в Россию. Перевозчики запрашивают по несколько тысяч долларов, которые им с радостью платят.
«Я нашел людей, которые помогли мне выехать из страны, закрыв глаза на то, что я призывного возраста. Заплатил 2,5 тысячи долларов, знаю несколько таких случаев», — рассказал Тридуб.
После переезда в Россию он планирует отправиться в Европу, где находится его выехавшая с Украины семья. Также Тридуб отметил корректное отношение со стороны российских военных, с ним обращались без грубости.
«Мне Украина не дала ничего, у меня нет повода умирать за нее. Но уехать сложно, нужно влезть в долги и собрать деньги», — рассказал он.
Накануне американское издание NBC News сообщило о серьезном дефиците в рядах ВСУ экипировки и предметов первой необходимости.