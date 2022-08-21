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    21 августа 2022, 13:34

    «Нет повода умирать». Украинцы платили тысячи долларов, чтобы сбежать в Россию

    РИА «Новости»: украинские призывники платили тысячи долларов ради бегства в Россию

    Максим Зинкин

    Украины, подлежащие призыву в ряды вооруженных сил страны, готовы платить большие деньги, чтобы им помогли сбежать от армии и переправиться в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил один из уроженцев Харькова, Александр Тридуб.

    По его словам, призывники ищут возможность добраться до Мелитополя, откуда проще всего отправиться в Россию. Перевозчики запрашивают по несколько тысяч долларов, которые им с радостью платят.

    «Я нашел людей, которые помогли мне выехать из страны, закрыв глаза на то, что я призывного возраста. Заплатил 2,5 тысячи долларов, знаю несколько таких случаев», — рассказал Тридуб.

    После переезда в Россию он планирует отправиться в Европу, где находится его выехавшая с Украины семья. Также Тридуб отметил корректное отношение со стороны российских военных, с ним обращались без грубости.

    «Мне Украина не дала ничего, у меня нет повода умирать за нее. Но уехать сложно, нужно влезть в долги и собрать деньги», — рассказал он.

    Накануне американское издание NBC News сообщило о серьезном дефиците в рядах ВСУ экипировки и предметов первой необходимости.