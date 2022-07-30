ВСУ вчера ударили по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные. По последним данным, погибли 50 человек, более 70 пострадали. Украина, разумеется, отрицает, что ее войска обстреляли СИЗО, а США заявили, что удар мог быть «непреднамеренным». Однако, как пояснил «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов, это невозможно технически.

Далее — прямая речь.

Случайно попасть невозможно. HIMERS не рогатка, из которой любой ребенок может выстрелить куда угодно. Заранее точно вводятся координаты, делается привязка к спутниковой системе, и только после нескольких систем подтверждения осуществляется пуск ракет.

О том, что ВСУ отпирается от обстрела колонии

Это (HIMARS — прим. ред.) официально переданное им вооружение. Кто еще мог это сделать? У нас с украинским режимом разное мироощущение. Никогда данных провокаций ни СССР, ни Вооруженные силы России себе не позволяли. И кому это выгодно? Нам? Зачем? Им? Конечно! Удачный вариант скрыть правду, которая могла быть весомой доказательной базой. Наши следователи продолжают действия для подтверждения [украинских преступлений] в международном масштабе. Конечно, можно предположить, что это были инопланетяне, которые высадились и первым делом решили вмешаться в конфликт.

Слишком много знали

Наверное, Украина для себя понимает, что военнопленные, которые находились в этом изоляторе, уже не вернутся в строй и их ценность как военнослужащих упала. За них надо вести некие доказательные действия, привлекать международные правозащитные организации, выплачивать определенные суммы семьям, проводить военные расследования. Нет людей — нет проблем. Подобные действия украинских нацистов говорят о том, что они уже переходят не то что красные линии, а огромные красные рубежи.

Было несколько документальных съемок, свидетельствующих о том, что в последние дни гибели гитлеровской империи многие уничтожали документы, понимая, что будет военный суд. Что-то подобное могло быть и здесь. Украина понимает, что эти военнослужащие много-много знают.