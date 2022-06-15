Нет ни единого доказательства якобы совершенных российскими военными актов сексуального насилия на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передал ТАСС.

Небензя заявил, что у Запада не получится оседлать тему сексуальных преступлений на Украине, якобы совершенных российскими военными. Ни единого доказательства этих предполагаемых деяний нет.

«Фейки и ложь — это все, что у вас есть. Ни единого факта, ни единого доказательства», — сказал Небензя, обращаясь к западным коллегам.

Постпред России при ООН отметил, что западным коллегам все равно не переплюнуть во лжи бывшую уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову. Небензя напомнил, что всех удивляло то, какое внимание Денисова уделяла деталям в своих выдуманных историях об изнасилованиях женщин и детей на освобожденных территориях.

Ранее экс-омбудсмен Денисова призналась, что выдумывала все истории про изнасилования.