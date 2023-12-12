Спецоперация 12 декабря 2023, 16:47 «Нет мест на кладбище». ВСУ обвинили руководство Украины в игнорировании их бед Отставной генерал Кривонос: власти Украины игнорируют бедственное положение ВСУ Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Власти Украины предпочитают закрывать глаза на огромные потери и бедственное положение ВСУ. На это указал отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире местного канала «Прямой».

Он отметил, что «уже пролилось много крови», на линии боевого соприкосновения «нарастает недовольство» ситуацией, и только теперь постепенно наступает «прозрение».

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«Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами», — посетовал Кривонос.

Полковник ВСУ в отставке добавил, что жизнь в Киеве тем временем идет своим чередом, власти не помогают солдатам, зато недавно запустили поезд на Карпаты. По его словам, это «выводит» военных, что может плохо кончиться. Руководство страны «дразнит тигра, который может жестко ответить», предупредил Сергей Кривонос.

Провал контрнаступления ВСУ, на которое возлагали столько надежд, уже признали даже на Украине. Тем временем российские войска продолжают продвижение.