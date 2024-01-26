Спецоперация 26 января 2024, 11:02 Нет еды и воды. Украинские военные под Артемовском начали повально сдаваться в плен Снайпер Чех: ВСУ под Артемовском сдаются в плен из-за отсутствия провизии Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженным силам Украины под Артемовском не хватает провизии и поддержки. Боевики начали сдаваться в плен, рассказал ТАСС снайпер группировки войск Южного военного округа с позывным Чех.

«Все непосредственно из-за того, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает», — заявил снайпер.

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Российский боец отметил, что был период, когда ВСУ передвигались «очень нагло», но ВС РФ это быстро пресекли. Теперь украинские военные двигаются в основном ползком и перекатами, стали чаще сдаваться в плен.

Правительство Украины бросает своих раненых военных на произвол судьбы. Экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник рассказал, что на выплату, которую дает государство раненым, невозможно нормально существовать.

Украинские солдаты предпочитают сдаться в плен, «чтобы пожить». ВСУ не хватает современной военной техники, а командиры оставляют бойцов. В российском плену задержанных кормят и не обижают.