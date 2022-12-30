Эксклюзив 30 декабря 2022, 14:15 «Несут большие потери». Ветеран рассказал о прибытии наемников под Артемовск Ветеран Насонов объяснил прибытие наемников в Артемовск потерями ВСУ РИА «Новости»

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Прибытие иностранных наемников в ряды ВСУ в ДНР никак не повлияет на ход боевых действий. Об этом «360» заявил эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества, эксперт по ОДКБ Роман Насонов.

Недавно стало известно, что официальный Киев решил отправить отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар. Информацию об этом журналистам сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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Данная новость вполне может быть правдой, уверен Насонов.

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«Там наибольшее количество потерь. И оттуда идут факты массового дезертирства тех, кто в ВСУ слаб духом», — объяснил он.

Насонов уверен, что украинской армии нужно чаще проводить ротацию подразделений, так как люди там полностью теряют дееспособность.

«Противник на этой территории несет наибольшие потери. Мы намного чаще используем артиллерию», — добавил он.

Насонов уверен, что прибытие наемников под Артемовск — кратковременный эффект. В любом случае они превратятся в «пушечное мясо».