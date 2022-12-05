Спецоперация 05 декабря 2022, 04:18 Несколько взрывов прозвучали в Кривом Роге Глава Кривого Рога Вилкул сообщил о нескольких мощных взрывах в городе

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Взрывы слышны в Кривом Роге на Украине. Об этом сообщил глава горадминистрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети», — написал он.

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Вилкул также добавил, что последствия будут установлены позже.

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Также воздушную тревогу около полуночи 5 декабря объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Сирены работали в этих регионах и в дневные часы 4 декабря.

Кроме этого, о ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье сообщил глава ВГА Владимир Рогов. По его словам, целью атаки стали склады боеприпасов, огневые позиции украинских боевиков и военная техника.

Удары по подконтрольному Украине Запорожью идут уже второй день. В ночь на 4 декабря город не спал из-за нескольких серий взрывов. Рогов рассказал, что, по сообщениям от земляков-запорожцев, такого количества прилетов они еще не слышали.