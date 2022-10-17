Несколько взрывов произошло в Одессе | 360°

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Несколько взрывов произошло в Одессе

ТАСС: на Украине сообщили о нескольких взрывах в Одессе

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Утром 17 октября в Одессе прогремели взрывы. Причина и масштабы повреждений не известны, сообщил ТАСС со ссылкой на издание «Страна.ua».

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В городе произошло несколько взрывов. Одесская областная администрация официально сообщала лишь о воздушной тревоге дважды в понедельник, в 03:10 и 08:06. Телеканал «Звезда» показал видео предполагаемых взрывов. На кадрах в воздух поднялся столб дыма, однако определить его местоположение невозможно.

Кроме того, об ударах объявляли в Харьковской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях. Власти Сумской области подтвердили ракетный удар по объекту инфраструктуры в Роменском районе. Информации о пострадавших нет. Аналогичное предприятие атаковали в Днепропетровской области.

Крупный взрыв произошел также и в центре Киева. В городе загорелось нежилое здание, на место ЧП выехали пожарные. Позже в интернете появилось видео с места происшествия. В штабе президента Украины рассказали, что взрывы спровоцировали дроны-камикадзе. Местные жители заметили клубы дыма над зданием предприятия «Укрэнерго».

Одесса

Взрывы

Специальная военная операция РФ на Украине

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