Важное 16 сентября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber Несколько взрывов прогремело в Херсоне — СМИ РИА «Новости»: несколько взрывов прогремело в Херсоне

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Взрывы раздались в центре Херсона. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Очевидцы рассказали, что в центре Херсона упали не менее пять ракет HIMARS. По данным агентства, в результате случившегося есть погибшие и раненые.

Два дня назад украинские силы уже обстреливали Херсон. Тогда погибли двое взрослых и двое детей.

Сообщалось, что в городе прозвучали не менее пяти взрывов. Предположительно, в городе сработали системы противовоздушной обороны, но следов ракет в небе жители не заметили.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов рассказывал, что украинские войска выпустили ракеты по Антоновскому мосту.

Утром 16 сентября Стремоусов заявил, что украинские подразделения оказались в тактическом окружении на херсонском направлении. По его словам, находящиеся там бойцы ВСУ остаются в бедственном положении.

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