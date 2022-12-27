Спецоперация 27 декабря 2022, 01:59 Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Украине Запорожье Член ВГА Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы РИА «Новости»

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Как минимум два взрыва прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! Мои земляки сообщают о как минимум двух взрывах, которые слышали запорожцы», — написал он.

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Другие подробности политик пока не сообщил.

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Помимо Запорожья, сирены сейчас работают в Днепропетровской и Харьковской областях. Это следует из «Карты воздушных тревог» Минцифры Украины.

Ранее в понедельник в Харькове уже звучали взрывы. Воздушную тревогу в городе объявили в 20:08 по московскому времени. Губернатор области подтвердил удары по городу.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы, Николаева и Харькова из-под контроля Украины произойдет до конца будущего года. По его мнению, через год Зеленский согласится на любые условия, чтобы сохранить за собой хотя бы Киев.