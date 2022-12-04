Спецоперация 04 декабря 2022, 03:41 Несколько серий взрывов прозвучали в Запорожье Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о двух сериях взрывов в подконтрольном Украине Запорожье РИА «Новости»

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Две серии взрывов прозвучали в подконтрольном Украине Запорожье, после чего сработала воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Первая серия взрывов произошла около 23:00, вторая волна началась уже после полуночи.

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«Как сообщают мне земляки-запорожцы, такого большого количества прилетов и объемного звука взрывов они еще не слышали», — написал Рогов.

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Он предположил, что это были реактивные системы залпового огня, которые атаковали огневые позиции военнослужащих ВСУ. Целью наших бойцов, по предварительным данным, были военная техника и склады боеприпасов.

Ранее член ВГА сообщил об уничтожении российскими войсками административного здания в южном пригороде Запорожья. По его словам, атакованный объект был местом дислокации ВСУ. Кроме этого, союзные силы взорвали электроподстанцию в самом Запорожье