04 декабря 2022, 03:41
Несколько серий взрывов прозвучали в Запорожье
Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о двух сериях взрывов в подконтрольном Украине Запорожье
Две серии взрывов прозвучали в подконтрольном Украине Запорожье, после чего сработала воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Первая серия взрывов произошла около 23:00, вторая волна началась уже после полуночи.
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«Как сообщают мне земляки-запорожцы, такого большого количества прилетов и объемного звука взрывов они еще не слышали», — написал Рогов.
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Он предположил, что это были реактивные системы залпового огня, которые атаковали огневые позиции военнослужащих ВСУ. Целью наших бойцов, по предварительным данным, были военная техника и склады боеприпасов.
Ранее член ВГА сообщил об уничтожении российскими войсками административного здания в южном пригороде Запорожья. По его словам, атакованный объект был местом дислокации ВСУ. Кроме этого, союзные силы взорвали электроподстанцию в самом Запорожье
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Специальная военная операция РФ на Украине
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