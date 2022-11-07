Несколько раз отбросивший падающие гранаты ВСУ солдат выжил | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 20:04 Несколько раз отбросивший падающие гранаты ВСУ солдат выжил МК.RU: сослуживцы рассказали о судьбе бойца ВС России, отбросившего гранаты ВСУ Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российский военнослужащий, который два раза смог отбиться от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжил. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Выяснилось, что боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ столкнулся с коптером в марте 2022 года. Это произошло недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области.

Реклама

«Вопреки домыслам и обсуждениям, боец жив и уже давно здоров», — отметили сослуживцы.

Реклама

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором российский военный в зоне СВО отбил две гранаты, сброшенные украинскими боевиками с дрона. Ролик оборвался после третьей неудачной попытки ВСУ, поэтому многие комментаторы предположили, что россиянин смог выжить.

Минобороны РФ сообщило, что российский сержант Алексей Алексеев стал героем спецоперации на Украине. Благодаря его решительности удалось уничтожить разведывательный беспилотник противника, а дивизион избежал серьезного вражеского удара.