Несколько мест подготовили в ДНР к проведению трибунала

Международный трибунал над националистами пройдет на нескольких площадках. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«Что касается мест [для трибунала], они уже подготовлены. Мест подготовлено несколько», — сказал он.

Денис Пушилин не уточнил, что это за места. Ранее он заявил, что первое судебное разбирательство пройдет в Мариуполе до конца лета. Дату проведения определят следственные органы.

Под трибунал отправят военнопленных, материалы по 80 преступлениям нацбатальона «Азов»* уже подготовили. Суд над ними сделают максимально открытым, организаторы пригласили представителей других стран.

Семьи боевиков с «Азовстали» попросили президента Украины Владимира Зеленского, ООН и Красный Крест помешать проведению трибунала над «азовцами»*. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что украинские власти сделают все, чтобы суд не состоялся, так как именно они отдавали приказы.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.