31 мая 2023, 23:14
Несколько десятков офицеров НАТО попали под ракетный удар российских военных — журналист
Журналист Витязева: офицеры НАТО находились в ГУР Украины во время ракетного удара России
Офицеры НАТО пострадали во время ракетного удара ВКС России по зданию Главного управления разведки Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Юлия Витязева со ссылкой на источники в Киеве.
По ее данным, в здании на тот момент находились более 100 украинских военных в высоких чинах, а также 20 американских и британских офицеров, которые работали с западными штабами. Сразу после начала атаки они спустились в укрытие. Однако наши солдаты применили ракету с проникающей боевой частью. Она пробила основание здания и взорвалась, разрушив бункер.
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«Сразу же была начата спасательная операция. <…> По данным дежурной части киевской скорой помощи, туда сразу же было стянуто более 10 автомобилей и совершено около 30 рейсов», — написала Витязева.
Ранее сообщалось, что на Украине два дня продолжается эвакуация раненых военнослужащих НАТО. Согласно данным сервисов по отслеживанию воздушного трафика, несколько самолетов срочно вылетели из страны на границу с Польшей.
НАТО
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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