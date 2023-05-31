Спецоперация 31 мая 2023, 23:14 Несколько десятков офицеров НАТО попали под ракетный удар российских военных — журналист Журналист Витязева: офицеры НАТО находились в ГУР Украины во время ракетного удара России РИА «Новости»

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Офицеры НАТО пострадали во время ракетного удара ВКС России по зданию Главного управления разведки Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Юлия Витязева со ссылкой на источники в Киеве.

По ее данным, в здании на тот момент находились более 100 украинских военных в высоких чинах, а также 20 американских и британских офицеров, которые работали с западными штабами. Сразу после начала атаки они спустились в укрытие. Однако наши солдаты применили ракету с проникающей боевой частью. Она пробила основание здания и взорвалась, разрушив бункер.

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«Сразу же была начата спасательная операция. <…> По данным дежурной части киевской скорой помощи, туда сразу же было стянуто более 10 автомобилей и совершено около 30 рейсов», — написала Витязева.

Ранее сообщалось, что на Украине два дня продолжается эвакуация раненых военнослужащих НАТО. Согласно данным сервисов по отслеживанию воздушного трафика, несколько самолетов срочно вылетели из страны на границу с Польшей.