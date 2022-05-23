Несколько человек пострадали при обстреле села Белозерка в Херсонской области

Украинские военные обстреляли деревню Белозерка в Херсонской области. Минобороны РФ показало последствия атаки на населенный пункт.

В результате обстрела погибли два человека. Один из них — 14-летний ребенок. Еще около десяти мирных жителей были ранены, уточнили в министерстве.

Пострадало более десяти частных домов мирных жителей. На кадрах можно видеть, что в нескольких постройках и магазинах деревни повреждены крыши, выбиты окна, разрушены заборы.

Накануне российские военнослужащие поразили высокоточными ракетами воздушного базирования три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия уничтожили 583 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.