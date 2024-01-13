Спецоперация 13 января 2024, 20:42 Неправильное направление. В Польше признали провал контрнаступления ВСУ Экс-премьер Польши Моравецкий назвал неудачным контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины, провалившие летнее контрнаступление, «движутся в неправильном направлении». Такое заявление сделал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Daily Express.

«К сожалению, мы должны резюмировать это (контрнаступление ВСУ. — прим. ред.) как неудачу», — заявил экс-глава польского правительства.

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По его словам, Россия при этом обладает большими ресурсами, а президент Владимир Путин имеет терпение в международной политике. Моравецкий также добавил, что крах украинских войск на поле боя и ситуация на Украине в целом вызывают тревогу у стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскрыл причину провала ВСУ. По его словам, для успешного продвижения армии не хватило вооружений и контроля над воздушным пространством. Он признал, что в зоне боевых действий сложилась тяжелая ситуация.

Вооруженные силы Украины планировали контрнаступление еще весной 2023 года, но начали его в июне. За полгода ВСУ лишились почти 160 тысяч военнослужащих, в том числе из элитных подразделений.