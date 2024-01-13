Спецоперация 13 января 2024, 03:27 «Непонятно за что, непонятно зачем». Украинский сержант рассказал о деморализации в рядах ВСУ Пленный сержант ВСУ Глыва заявил о деморализации украинских войск РИА «Новости»

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Многие украинские бойцы не хотят отправляться на передовую, но выполняют приказы, опасаясь наказания. Об этом заявил пленный старжий сержант ВСУ Михаил Глыва, видео с допросом которого опубликовало Минобороны.

Глыва отметил, что украинские военные не ощущают эффектов анонсированного контрнаступления, так как им приходится оставаться на своих позициях, либо отступать. Сержант указал на отсутствие у большинства бойцов мотивации воевать дальше.

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«Ни у кого нет желания умирать непонятно за что, непонятно зачем. Есть желание жить», – заявил военный.

По словам пленного, остаются на передовой украинцы либо из чувства ответственности, либо из-за страха: за невыполнение приказа они могут отправиться в тюрьму или стать жертвой самосуда.

Глыва также пожаловался на проблемы с оснащением: его подразделению на протяжении 20 дней обещали служебный автомобиль, который так и не пришел. Позже старшего сержанта из-за нехватки бойцов отправили на наблюдательный пост, где он и попал в плен.

Украинец подчеркнул, что российские военные обращались с ним гуманно: на первом же блиндаже ему дали закурить, а вскоре предоставили еду и питье.

Ранее разведчик ВСУ заявил, что российские дроны не позволяют украинским боевикам даже выйти из укрытий.