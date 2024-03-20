Спецоперация 20 марта 2024, 12:04 «Неожиданная проблема». Не все пропавшие без вести в зоне СВО действительно исчезли МККК: некоторые числящиеся пропавшими в зоне СВО бойцы не помнят номера родных РИА «Новости»

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Среди числящихся пропавшими без вести в зоне спецоперации есть люди, которые живы, но не помнят номера телефонов родных и близких — поэтому не могут сообщить о себе. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.

«Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение близким», — поделилась она.

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Кушлейко добавила, что многие просто не помнят номера телефонов родных. Военные просили связаться с близкими через соцсети, но найти там людей только по именам не так просто.

Некоторые из пропавших без вести просто уехали без телефонов, поэтому не могут связаться с семьями.

«И даже мы в МККК заметили, что со смартфонами исчезла привычка заучивать наизусть номера наших близких», — отметила Кушлейко.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала МККК список россиян, пропавших без вести в зоне проведения спецоперации. С представителями организации она обсудила помощь в поиске людей, которые пропали на Украине после задержания за пророссийские настроения.