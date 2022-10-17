Житель Урала пошел добровольцем на СВО, несмотря на трех жен и четверых детей | 360°

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Житель Урала пошел добровольцем на СВО, несмотря на трех жен и четверых детей

Житель Урала записался в добровольцы несмотря на протест трех жен и наличие четырех детей

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Житель Свердловской области героически записался в ряды добровольцев — участников спецоперации, несмотря на возражения трех жен и наличие четырех детей. Об этом сообщила депутат «Единая России» от региона Жанна Рябцева. Она поделилась историей в эфире радио «Комсомольская правда».

«Это реальная история, произошедшая в Свердловской области. В военкомате мужчине разрешили получить отсрочку от службы, однако он принял решение отправиться на службу добровольцем», — рассказала Рябцева.

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По ее словам, при посещении военного комиссариата герой истории не раскрыл точное количество детей. По мнению Рябцевой, это не связано с проблемами с памятью у мужчины. Она отметила, что новоиспеченный доброволец — участник спецоперации помогает всем детям. Депутат не сочла оговорку мужчины чем-то экстраординарным.

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Однако Рябцева отметила, что после его отбытия в ряды добровольцев в военкомат обратились все три жены.

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