Жителей Украины, которые хотят эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР, запугивают украинские националисты. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По оценке Минобороны, именно власти Киева препятствуют эвакуации мирного населения. В ведомстве отметили, что боевики националистических батальонов систематически ведут обстрел выездов из населенных пунктов, которые ими же и были заблокированы. При этом они применяют артиллерию и минометы.

«Указанные граждане ищут любые возможности для эвакуации на территорию России, но не могут самостоятельно покинуть населенные пункты, так как выезды из них заблокированы, а сами люди запуганы неонацистами, боятся преследования и физического устранения», — заявил Мизинцев.

Генерал также выразил недоумение в связи с молчанием «цивилизованного Запада» о фактах глумления и издевательств киевского режима над собственным народом. Он пояснил, что эти действия уже имеют достаточную доказательную базу.

Рано или поздно, как заметил Мизинцев, преступления Киева станут достоянием мировой общественности. Их детально расследуют, а виновные понесут справедливое и заслуженное наказание.

Накануне Мизинцев сообщил, что СБУ вместе с националистами подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области. Это сделали, чтобы обвинить военнослужащих РФ в применении химического оружия.