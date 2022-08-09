Украинские неонацисты заняли горбольницу в Краматорске, в палатах оборудовали казармы и огневые точки. При этом пациентов и медперсонал не эвакуировали, фактически их используют в качестве живого щита. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Подразделения территориальной обороны Украины разместились в туберкулезном диспансере в Николаевской области, в здании лечебного учреждения националисты устроили склад оружия и боеприпасов. Пациентов больницы выгнали, сообщил Мизинцев.

В Черкассах в здании скорой помощи украинские боевики оборудовали опорный пункт, развернули блокпосты и огневые точки, заминировав к нему подходы. Мирных жителей о минировании умышленно не предупредили.

Эксперт по безопасности Роман Насонов рассказал о потерях украинской армии и оценил успехи союзных войск России и народных республик. Он считает, что освобождение Донбасса не за горами, при этом специалист отметил, что на освобожденных территориях возможны теракты и провокации со стороны Украины.