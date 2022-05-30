Неонацисты взяли в заложники мирных жителей Донбасса на точках размещения вооружения ВСУ

Украинские боевики и неонацисты размещают тяжелое вооружение, склады боеприпасов и огневые точки на социальных объектах ЛНР и ДНР, при этом в подвалах удерживают мирных жителей. Подробности военных преступлений ВСУ сообщил в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В городе Краматорске ДНР националисты разместили тяжелое вооружение и оборудовали опорный пункт в здании школы-интерната на улице Василия Стуса. В Авдеевке личный состав ВСУ дислоцирован на первых этажах жилых домов, в школе и противотуберкулезном диспансере, мирных жителей силой удерживают в подвальных помещениях, сообщил Мизинцев.

В поселке Боровское в ЛНР огневые позиции украинские боевики оборудовали в жилых домах, при этом неонацисты препятствуют попыткам гражданского населения покинуть свои квартиры.

В Харькове подразделения территориальной обороны разместили склады с боеприпасами и опорные пункты в школе и ДК. Также в социальных объектах дислоцируется артиллерия и РСЗО. Местных жителей боевики удерживают в подвале, подходы к зданиям заминированы, говорится в заявлении Минобороны РФ.