Донецкие военные нашли на территории пионерлагеря в селе Старый Караван Краснолиманского района склад боеприпасов и временные казармы националистов. Народная милиция ДНР показала, что осталось от корпусов и площадок после ухода ВСУ.

Боевики обосновались в детском оздоровительном центре имени Г. С. Титова ПАО «Горловскжилстрой» в селе Старый Караван. Они отступили, но продолжили обстреливать его из дальнобойной артиллерии, чтобы скрыть следы стоянки и мародерства.

Деревянные беседки остались без крыш, разрушена кровля корпусов, выбиты окна, местами заколочены двери. По асфальту разброcаны осколки снарядов и бревна от разбитых построек. На детской летней танцплощадке бойцы Народной милиции ДНР нашли ящики с боекомплектами. Такие же стоят между деревьев и на верандах.

В детских спальнях неонацисты оставили свою форму, упаковки от сухпайков с надписями на английском языке и другие вещи. Такие пункты расположения личного состава и снарядов бойцы находят почти в каждом лагере Святогорска, Щурова и на окраинах Старого Каравана.