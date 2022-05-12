Неонацисты и СБУ стали проводить карательные рейды под Харьковом

В Харьковской области неонацисты вместе с СБУ устроили карательные рейды. Местных жителей проверяют на приверженность пророссийским взглядам и их возможное сотрудничество с российскими военнослужащими, заявили в Минобороны РФ.

Всех подозреваемых, подчеркнули в ведомстве, арестовывают по статье о коллаборационизме уголовного кодекса Украины. После этого людей увозят в неизвестном направлении.

В Минобороны объяснили действия властей Украины попыткой запугать собственный народ и «скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева».

Подобная политика указала на полное безразличие правительства страны к судьбам миллионов украинцев, заключили в министерстве.

Накануне в Харьковской области националисты подорвали цистерну с аммиачной селитрой, чтобы потом обвинить российских военных в применении химического оружия.