19 января 2023, 02:54
«Неоднократно проявил мужество и отвагу». Доброволец из Танзании погиб, спасая раненого бойца ДНР
Доброволец «Вагнера» из Танзании попытался спасти раненого бойца и погиб в ДНР
Доброволец группы «Вагнер» из Танзании Немес Раймонд героически погиб в ДНР при попытке спасти раненого солдата. Об этом РИА «Новости» сообщил боец с позывным Стрела.
По его словам, иностранец участвовал в боях на территории Артемовска в ДНР.
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«Неоднократно проявил мужество и отвагу, рискуя жизнью по отношению к нашим ребятам, 24 октября 2022 года героически погиб в окрестностях Опытного, тащил раненого бойца и погиб под артобстрелом», — рассказал собеседник агентства.
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Похороны Раймонда прошли в начале декабря рядом с часовней в Горячем Ключе. Родственники не захотели забирать тело в Танзанию, так как посчитали, что бойцу та земля будет пухом, за которую он сражался. Добровольца посмертно наградили медалью «Вагнера» «За отвагу».
Раймонд учился в Российском технологическом университете МИРЭА, куда поступил по обмену.
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