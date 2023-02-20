Спецоперация 20 февраля 2023, 10:34 Неочевидную причину затягивания отступления ВСУ из Артемовска назвал советник главы ДНР Советник главы ДНР Гагин: ВСУ вцепились в Артемовск из-за неукрепленности других городов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины эвакуировали командование из Артемовска, но продолжили удерживать город. Вслед за сдачей посыплется вся их оборона, объяснил ТАСС советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин.

В Артемовске, по его словам, оставили только оперативный состав, то есть командиров нижнего звена и рядовых военнослужащих. Остальные перебрались в Часов Яр. Ян Гагин сказал, что ВСУ не ожидали, что придется отступать, поэтому не подготовили к обороне другие населенные пункты.

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«Если они отступят, допустим, в Часов Яр, <…> то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», — заявил он.

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Предприятия и государственные учреждения перенесли из Часова Яра в другие населенные пункты, рассказал ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Военных, которые лежали в местных больницах, вернули в части. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что ВСУ не планируют отступление из Артемовска, однако президент Владимир Зеленский заявил об обратном — по его словам, это не такой большой город, чтобы оборонять его любой ценой.