Спецоперация 17 сентября 2023, 11:25 Необычный союзник России на Украине нарушит планы ВСУ по прорыву обороны WSJ: плохая погода помешает ВСУ прорвать оборону России РИА «Новости»

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Дожди, а затем снегопады сорвут стратегию Вооруженных сил Украины по прорыву российской линии обороны. Им будет сложно передвигаться по рыхлой земле на бронетехнике, сообщила газета The Wall Street Journal, сославшись на заявления одного из украинских солдат.

«Дождь сильно усложнит нашу работу. Грязь ограничит маневренность», — указал военный ВСУ.

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По его словам, у Украины крайне мало логистических маршрутов. Однако погодные условия в осенне-зимний период и их последствия уменьшат это количество еще больше.

Издание отметило, что из-за распутицы, вызванной дождем и снегом, украинцы могут забыть о контрнаступлении окончательно.

Ранее американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление ВСУ может завершиться до конца сентября. Свое предположение он также аргументировал сезоном дождей и большими потерями в рядах украинской армии.