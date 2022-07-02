Необученных тероборонцев с запада Украины перебросят в Донбасс

Неподготовленных боевиков территориальной обороны с западных областей Украины перебросят в Донбасс, где ВСУ потребовалось подкрепление из-за серьезных потерь в живой силе. Об этом написала New York Times.

Тероборонцев отправят в пекло. Многие из них просто не готовы к боевым действиям в Донбассе. Но потери ВСУ вынудили их набирать подкрепление с запада Украины. Опыт новоиспеченных боевиков — пару недель обучения, если не меньше, написала NYT.

Полковник Валерий Курко, командующий бригады территориальной обороны, признался изданию, что некоторые бойцы не были готовы покинуть свой регион. Их родственники тоже не понимают, почему сыновей и мужей вынуждают отправляться в Донбасс без подготовки. Большинство даже не служили в армии.

В конце весны из-под Киева уже перебросили в Донбасс 100 тероборонцев. В первый же день их численность сократилась почти на треть. Их отправляют на восток с ружьями, пулеметами и небольшим количеством противотанковых орудий. NYT написала, что тероборонцам не хватает артиллерии. И вряд ли они смогут получить тяжелое вооружение от других подразделений.