Читатели немецкого журнала Der Spiegel высмеяли украинского президента Владимира Зеленского, обратившегося к россиянам с призывом выступить против проведения специальной операции.

Пользователь под ником zw9s назвал украинского президента прямым виновником событий в его стране. С ним согласился подписчик rrnsne2Nr, напомнивший, что именно Зеленский сам инициировал прилив западных денег на противостояние с Россией.

«Пусть Зеленский сначала обратится к украинцам. Например, к полку „Азов“*, который совершал преступления против мирных людей с 2014 года», — добавил GvbR72.

Накануне Зеленский опубликовал видеообращение к россиянам с требованием выступить против проведения спецоперации, написала газета «Известия».

Ранее глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что точкой невозврата в отношениях с США станет подписание законопроекта о признании России страной — спонсором терроризма.

* Нацбатальон «Азов» — организация, признанная экстремистской, запрещена в РФ.