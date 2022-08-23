Немцы призвали спрятать Виталия Кличко за железный занавес

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild призвал опустить новый железный занавес между Европой и Россией. Читатели под постом издания в Twitter раскритиковали его, призвав спрятать самого украинского чиновника от мира.

Интернет-пользователь с ником Petrus заявил, что фашизм распространяется, а Klausi-Heiner-Maria предложила возвести преграду между Украиной и НАТО. Isabel предположила, что США не допустят изоляции России, потому что Штаты не могут жить без врагов.

«Выступил бы за возведение железного занавеса вокруг таких наглых и самодовольных украинцев», — ответил на заявление Виталия Кличко человек с ником Whatever.

В интервью мэр Киева также упрекнул Германию в недостаточной, на его взгляд, помощи Украине. Darling_2022 заявила, что никого не волнует, что думает и чего хочет боксер. Ее поддержали несколько других комментаторов. Немцы заявили, что спортсменам и актерам не место в политике.

«Меня всегда поражало: украинцы избирали комиков президентами, а боксеров мэрами. Почему мы должны давать таким людям деньги?» — написал Prof. Dr. Dr. funny Soap.