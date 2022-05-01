Немцы освистали главу МИД Бербок после слов о поставках оружия Украине

Свистками и криками заглушили участники митинга в Аренсбурге выступление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Такую реакцию вызвало ее заявление о необходимости поставок тяжелого вооружения Украине. Видео с места событий разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, что участники митинга свистят и скандируют в адрес министра слова «поджигательница войны» и «лгунья».

Накануне Бербок сделала ряд заявлений о ситуации вокруг Украины. Она заявила, что вопрос о снятии санкций против России можно обсуждать только после полного вывода войск.

При этом она назвала недопустимым, чтобы мир установился на условиях Москвы. По ее словам, это станет предпосылкой для нового противостояния в непосредственной близости у границ Евросоюза.