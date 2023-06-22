Спецоперация 22 июня 2023, 09:28 Немцев удивило отсутствие успехов ВСУ за 15 дней контрнаступления Bild: за 15 дней контрнаступления ВСУ не продвинулись к главной линии обороны ВС России РИА «Новости»

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Контрнаступление началось больше двух недель назад, а украинская армия не достигла ни одного значимого успеха и осталась далеко от главной линии обороны Вооруженных сил России. На это обратил внимание немецкий таблоид Bild.

Обозреватель Джулиан Репке заявил, что обещанное киевским режимом контрнаступление началось 15 дней назад. Вооруженные силы Украины заняли только восемь небольших населенных пунктов и продвинулись на 120 квадратных километров, то есть добились незначительного тактического успеха. Стратегически украинская армия не преуспела, ведь до главной линии обороны российской армии осталось около 10 километров, а в целом фронт раскинулся на более чем тысячу километров.

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«Почему Украина не использует большую часть своих лучших бригад, которые в течение нескольких месяцев вооружались Западом и проходили обучение, <…> непонятно», — заявил журналист.

Украина, по словам Джулиана Репке, рассчитывала на молниеносную атаку и бегство противника, но этого не случилось. Бывший сотрудник Минобороны Германии, военный эксперт Нико Ланге сказал, что ВСУ заплатили слишком большую цену за бои в южном направлении. Он подтвердил, что реальных успехов они так и не достигли.

В США с самого начали понимали, что контрнаступление закончится большими жертвами среди украинцев, сообщил «Царьград». Пентагон признал, что допускал такую возможность, и снабдил ВСУ оружием.